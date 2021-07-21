21 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray'a PSV maçı öncesi başarı diledi

Başkan Erdoğan G.Saray'a başarılar diledi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında PSV ile oynayacağı mücadele öncesi sarı-kırmızılılara başarılar diledi. (GS spor haberleri)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'a başarılar diledi.

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