Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Hernani, Arda Kızıldağ, Aurelio Buta... | GS haberleri
Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı. Birçok oyuncusuyla sözleşmesi sona eren Galatasaray eksik bölgelere takviye yapacak. Genç ve dinamik bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Hernani, Arda Kızıldağ, Aurelio Buta gibi isimleri de gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
MERT GÜNOK
Okan Kocuk'u Giresunspor'a yollayan Galatasaray, yeni bir kaleci alabilmek için harekete geçti. Başakşehir forması giyen milli kaleci Mert Günok, sarı kırmızılı ekibin radarına girdi. Milliyet'in haberine göre, Fatih Terim, milli kaleci ile görüştü.
ARDA KIZILDAĞ
Yeni yebancı sınırlaması sebebiyle yerli transferine yönelen Galatasaray, stopere takviye için yeni bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş ile de anılan Gençlerbirliği'nin genç stoperi Arda Kızıldağ, Aslan'ın gündemine geldi.
ORKUN KÖKÇÜ
Orta sahaya yerli bir isim daha transfer etmek isteyen ve gençleşmeye giden Galatasaray, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Fatih Terim genç yıldızı istiyor.
AURELIO BUTA
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan sağ bek Aurelio Buta, Galatasaray'ın transfer listesine giriş yaptı. Sarı kırmızılı ekip Omar'ın iyileşmemesi ve Yedlin'in performansı sebebiyle bir sağ bek transferi daha yapacak.
HERNANI
Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cimbom'un Hernani'den vazgeçmediğini ve kuklübü Parma ile hala görüşme halinde olduğu bilgisini paylaştı.
DARIUS OLARU
Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, Morutan ile de ilgileniyor. Steau Bükreş başkanı Becali, Cimbom'un Darius Olaru'yla ilgilendiğini ifade etti.
OLIMPIU MORUTAN
Fatih Terim'in transferini istediğini açıkladığı 22 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rumen oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, Galatasaray ve FCSB kulüpleri arasındaki Morutan pazarlığında çok büyük fark olmadığını ifade etti.
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