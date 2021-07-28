OLIMPIU MORUTAN

Fatih Terim'in transferini istediğini açıkladığı 22 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rumen oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, Galatasaray ve FCSB kulüpleri arasındaki Morutan pazarlığında çok büyük fark olmadığını ifade etti.

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