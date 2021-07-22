Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Seri belirsizliği! Geri mi dönüyor?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da zaman zaman gösterdiği performans ile tepki çeken Luyindama'ya Belçika takımlarından Antwerp talip oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu transferi veto ederek Kongolu futbolcunun ayrılığına izin vermedi. (GS spor haberleri)