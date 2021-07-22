22 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Seri belirsizliği! Geri mi dönüyor?
Son dakika spor haberleri: Bir dönem Galatasaray forması giyen Seri'nin geleceği belirsizliğini korurken yıldız isim sarı-kırmızılı takıma dönmeye sıcak bakıyor. İşte transferdeki son gelişmeler... (GS spor haberleri)
2019-20 sezonunda G.Saray forması giyen Jean Micheal Seri, bu transfer döneminde Trabzonspor ve Adana Demirspor'un gündemine geldi. Sabah'ın haberine göre "Türkiye'de önceliğim Galatasaray'' diyen Fildişili orta saha, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini menajerine iletti. Terim ile tekrar çalışmayı arzulayan 29 yaşındaki oyuncu, maddi fedakârlık yapmaya hazır olduğunu söyledi. Geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'da tamamlayan Seri'nin, Fulham'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Hak edişlerine karşılık bonservisini almaya hazırlanan başarılı orta saha, G.Saray'ı beklemeye başladı.
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