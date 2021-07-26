26 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: A Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! (FB GS haberleri)

Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, saha içi kadar transfer döneminde saha dışında da karşı karşıya geliyor. İki takım da yabancı kuralını göz önünde bulundurarak yerli bir stoper takviyesi yapmak istiyor. İlk öne çıkan isim ise A Milli Takım'ımızın da futbolcusu olan Kaan Ayhan. Kanarya yıldız oyuncuyu isterken, Cimbom'un B planında ise bir başka isim daha var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB GS haberleri)

Son dakika spor haberi: A Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! FB GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Transferde bombaları art arda patlatan Galatasaray, 5-1'lik PSV yenilgisinin yaralarını sarmaya başladı. Cicaldau, Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, orta saha için de bastırıyor.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! FB GS haberleri

Galatasaray, Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu takviyeleriyle orta sahasını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! FB GS haberleri

Teknik direktör Fatih Terim'in transferde sıradaki isteğinin savunmaya olduğu öğrenildi. TFF'nin 8+6 kuralını dikkate alan Terim, Marcao'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! FB GS haberleri

İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan!

Son dakika spor haberi: A Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! FB GS haberleri

Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Ozan ya da Kaan'la yola çıkmak istiyor. Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! FB GS haberleri

KAAN AYHAN'I FENERBAHÇE DE İSTİYOR!

Ozan Kabak'ı kiralık göndermeyi düşünmeyen Schalke, 10 milyon Euro üzerinde bonservis bedeli belirledi ve Leicester City ihtimali masada. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 5 milyon Euro'yu bulan talebi söz konusu.

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