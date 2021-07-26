Son dakika spor haberi: A Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! (FB GS haberleri)
Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, saha içi kadar transfer döneminde saha dışında da karşı karşıya geliyor. İki takım da yabancı kuralını göz önünde bulundurarak yerli bir stoper takviyesi yapmak istiyor. İlk öne çıkan isim ise A Milli Takım'ımızın da futbolcusu olan Kaan Ayhan. Kanarya yıldız oyuncuyu isterken, Cimbom'un B planında ise bir başka isim daha var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB GS haberleri)
Transferde bombaları art arda patlatan Galatasaray, 5-1'lik PSV yenilgisinin yaralarını sarmaya başladı. Cicaldau, Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, orta saha için de bastırıyor.
Galatasaray, Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu takviyeleriyle orta sahasını güçlendirmeye hazırlanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in transferde sıradaki isteğinin savunmaya olduğu öğrenildi. TFF'nin 8+6 kuralını dikkate alan Terim, Marcao'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor.
İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan!
Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Ozan ya da Kaan'la yola çıkmak istiyor. Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor.
KAAN AYHAN'I FENERBAHÇE DE İSTİYOR!
Ozan Kabak'ı kiralık göndermeyi düşünmeyen Schalke, 10 milyon Euro üzerinde bonservis bedeli belirledi ve Leicester City ihtimali masada. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 5 milyon Euro'yu bulan talebi söz konusu.
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