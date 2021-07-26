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GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: FSCB Başkanı Gigi Becali'den transfer itirafı! "Bana Morutan'ı değil onu sordular..."

Kulüp başkanından transfer itirafı! Bana onu sordular
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 Giriş Tarihi: 26.07.2021

Galatasaray PSV maçında alınan ağır yenilginin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılar Sacha Boey, Alexandru Cicaldau ve Patrick van Aanholt gibi isimleri renklerine bağladı. Cimbom transfer çalışmalarına devam ederken, FSCB Başkanı Gigi Becali'den ise flaş bir itiraf geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

PSV Eindhoven mağlubiyeti sonrası transferde atağa geçen Galatasaray Sacha Boey, Alexandru Cicaldau ve Patrick van Aanholt gibi isimleri renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı takımın adı son günlerde bir diğer Rumen orta saha Olimpiu Morutan'la da anılıyordu.

Hatta oyuncu yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cicaldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BECALI'DEN ŞAŞIRTAN SÖZLER

FSCB kulübünün başkanı Gigi Becali konuyla ilgili Rumen basınına yaptığı açıklamada, dikkat çeken sözler sarf etti. Becali, "Morutan'ın açıklamalarına şaşırdım. Açıkçası fikrim yok. Biz teklif almadık. Cicaldau gitmeden önce bir kişi bana Olaru için ne kadar istediğimi sordu. 10 milyon euro yanıtı vermiştim" diyerek Galatasaray'ın Darius Olaru ile ilgilendiğini belirtti.

23 yaşındaki Rumen futbolcu Olaru, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...

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