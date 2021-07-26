Son dakika spor haberi: Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışında! Hedef Adana Demirsporlu Joher Rassoul
Yaz transfer dönemi her sezon olduğu gibi bu sezon da hareketli geçiyor. Gelecek sezon şampiyonluğun en önemli iki favorisi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Hedefte ise ligin yeni ekibi Adana Demirspor'un stoperi Joher Rassoul var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB GS haberleri)
Süper Lig'de yeni sezonun açılmasına kısa bir zaman kala takımlar, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok isimle temaslarını sürdürüyor.
Öte yandan iki ezeli rakip, bu kez aynı isme odaklandı. Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Joher Rassoul, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın yönetimden çabuk ve hızlı bir stoper istediği belirtilmişti. Bu kapsamda Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Joher Rassoul'la da ilgilendiği iddia edildi.
Öte yandan savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray da 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Joher Rassoul, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, yakın zamanda Mavi Şimşekler'in kapısını çalacağı bildirildi.
JOHER RASSOUL KİMDİR?
31 Aralık 1995 doğumlu oyuncu, futbola Anderlecht'te başladı. 2015'te KSC Lokeren'e transfer olan Rassoul, 2019'da Belçika ekibinden bedelsiz şekilde Adana Demirspor'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 950 bin Euro olan 1.87 boyundaki Senegalli futbolcu, TFF 1.Lig'de 67 maça çıktı, 1 gol 4 de asist yaptı.
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