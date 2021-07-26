Son dakika spor haberi: Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışında! Hedef Adana Demirsporlu Joher Rassoul

Yaz transfer dönemi her sezon olduğu gibi bu sezon da hareketli geçiyor. Gelecek sezon şampiyonluğun en önemli iki favorisi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Hedefte ise ligin yeni ekibi Adana Demirspor'un stoperi Joher Rassoul var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB GS haberleri)

Süper Lig'de yeni sezonun açılmasına kısa bir zaman kala takımlar, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

Öte yandan iki ezeli rakip, bu kez aynı isme odaklandı. Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Joher Rassoul, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.