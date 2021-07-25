25 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Olimpiu Morutan'ın menajeri açıkladı! "Fatih Terim onu istiyor"

Yıldız oyuncunun menajeri açıkladı! Terim onu istiyor
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, bombalar peş peşe patlıyor. Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt ile anlaşan sarı-kırmızılıların, transfer gündemine son olarak Olimpiu Morutan geldi. Rumen futbolcunun menajeri Florin Volturar, konuyla ilgili açıklama yaptı. Volturar, "Fatih Terim, Morutan'ı çok istiyor" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildikten sonra transferde gaza basan ve Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'la anlaşmaya varan Galatasaray, bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılarda scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Rumen orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan'a Fatih Terim'den onay çıkarken, yıldız ismin menajeri Florin Vulturar da transferi doğruladı.

"FATİH TERİM ONU İSTİYOR"

Rumen basınından Gazete Sportulor'a konuşan Vulturar, "Morutan, FCSB'den ayrılmak istiyor. Fatih Terim onu istiyor, bu doğru. Ayrıca Morutan da Galatasaray'da oynamak istiyor. Ancak transfer o kadar kolay bitebilen bir şey değil. Şu anda biten bir şey yok. Ayrıca teklifleri net olarak açıklamam doğru olmaz. Galatasaray'ın bir ilgisi var. Doğru miktarda bu transferin olacağını düşünüyorum." dedi.

Florin Vulturar ayrıca, "Becali 15 milyon euro istediğini açıklamıştı. Galatasaray çok büyük kulüp. Çok sevilen, olağanüstü taraftarlara sahip bir kulüp." ifadesini kullandı.

22 yaşındaki Morutan geçen sezon 36 maçta 8 gol atarken 15 golün de hazırlayıcısı olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Aslan rövanşa hazırlanıyor! Aslan rövanşa hazırlanıyor!
Transferin perde arkasını açıkladı! 4-5 yıldır... Transferin perde arkasını açıkladı! "4-5 yıldır..."
G.Saray'ın yeni stoperi Adana Demirspor'dan! G.Saray'ın yeni stoperi Adana Demirspor'dan!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör