26 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündeminde olan Olimpiu Morutan'dan flaş açıklama

Morutan'dan G.Saray itirafı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Son dakika spor haberleri: Adı Galatasaray ile anılan Olimpiu Morutan FCSB'nin Craiova'yı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Morutan, "Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cicaldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi. (GS spor haberleri)

Gazeta Sporturilor'a açıklamalarda bulunan Olimpiu Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, "Fatih Terim'in Morutan'ı istediği doğru. Galatasaray ilgileniyor, Morutan da ayrılmak istiyor. Ancak transfer kolay biten bir şey değil. Teklifleri açıklamam da doğru olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Vulturar'ın bu sözleri sonrası Morutan'dan da sarı kırmızılı ekiple ilgili açıklama geldi.

"G.SARAY'A TRANSFER OLURSAM ÇOK MUTLU OLURUM"

FCSB'nin Craiova ile oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta attığı golle skora katkıda bulunan Morutan, kendisine Galatasaray iddialarının sorulması üzerine, "Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cicaldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi.

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