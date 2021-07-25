25 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Adana Demirsporlu Joher Rassoul için devreye girdi!

G.Saray'ın yeni stoperi Adana Demirspor'dan!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Galatasaray, geçen sezon Adana Demirspor'un, Süper Lig 'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Joher Rassoul'u gündemine aldı. Mavi Şimşekler ile başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcunun, Güney ekibiyle 1 senelik sözleşmesi bulunuyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı kırmızılıların, 25 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ve kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.

Rassoul, stoper bölgesinin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkiilerinde de görev yapabiliyor.

Mavi Şimşekler'in, 1 yıl sözleşmesi kalan başarılı futbolcu için ne kadar bonservis talep edeceği ise belirsiz.

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