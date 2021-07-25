Sarı kırmızılıların, 25 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ve kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.

Rassoul, stoper bölgesinin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkiilerinde de görev yapabiliyor.

Mavi Şimşekler'in, 1 yıl sözleşmesi kalan başarılı futbolcu için ne kadar bonservis talep edeceği ise belirsiz.

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