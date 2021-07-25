Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau sağlık kontrollerinden geçti!

Galatasaray'ın, yeni yıldızı Alexandru Cicaldau, sağlık kontrolünden geçti. Rumen futbolcu, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi zaten hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Alexandru Cicaldau, sponsor hastanemiz Liv Hospital Vadistanbul'da sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır bulundu." denildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Sarı-kırmızılı kulübün Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan 6,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Cicacaldau, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi zaten hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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