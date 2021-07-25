Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sırada Gedson Fernandes var!

BEŞİKTAŞ DA TEKLİF YAPMIŞTI!



Bilindiği gibi Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş, Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si için bir teklif yapmıştı... 22 yaşındaki Portekizli yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro... Genç yıldız İngiltere Premier Ligi'nin güçlü takımlarından Tottenham'da da forma giymişti.

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