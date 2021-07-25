25 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Sofiane Feghouli'den flaş hareket!

G.Saray'da Feghouli'den flaş hareket!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, Instagram biyografisinden Galatasaray yazısını kaldırdı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli'den flaş bir hareket geldi.

Cezayirli futbolcu, Instagram biyografisinden Galatasaray yazısını kaldırdı.

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