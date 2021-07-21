Son dakika Galatasaray maçı haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler... | GS maçı izle
Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Fatih Terim ve öğrencileri son hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye geçti. Galatasaray'ın 2 futbolcusu corona virüsü salgını sebebiyle sahada yer alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte tüm detaylar... (GS haberleri)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
📺 PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.
🚑 2 FUTBOLCU POZİTİF
Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.
PSV - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
PSV: DROMMEL, MWENE, ROMALHO, BOSCAGLI, MAX, GINKEL, SANGARE, MADUEKE, VERTESSEN, GÖTZE, ZAHAVI
GALATASARAY: MUSLERA, SEKIDIKA, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER, AYTAÇ, ARDA, EMRE KILINÇ, BABEL, KEREM, MOHAMED.
🤔 GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?
2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi galinde Galatasaray Play-off turuna kalıcak ve o turda aldığı başarılı bir sonuç sarı kırmızılı ekibi gruplara taşıyacak.
🤔 GALATASARAY PSV'YE ELENİRSE NE OLUR?
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.
⚽ GALATASARAY İLE 6 KEZ KARŞILAŞTI
PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti.
İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.
Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.
👉RAKİPLER BELLİ OLDU!
Galatasaray PSV Eindhoven'ı elerse Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde karşılaşabileceği rakipler;
St Johnstone ile oynayacak.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU AÇIKLANDI!
Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk
🏆 AVRUPA KUPALARINDA 289. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 288 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 112 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde ise 431 gol gördü.
EKSİKLER
Galatasaray'da PSV mücadelesi öncesinde UEFA kadrosuna yazdırdığı isimlerden Taylan Antalyalı'nın sakatlığı bulunuyor. Oğulcan Çağlayan ise lisans işlemlerindeki sıkıntıdan dolayı UEFA'ya bildirilemedi. Sarı-kırmızılılar 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantina süreci devam ediyor. Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.
Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar 3 futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer etti.
👉 İKİ HAZIRLIK MAÇINDAN DA GALİP AYRILDI
Yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray bu süreçte iki tane hazırlık maçı yaptı ve ikisinden de galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Rumen takımı Dinamo Bükreş'i 2-1, Kasımpaşa'yı da 4-2'lik skorla mağlup etti.
PSV ise hazırlık döneminde 4 mücadeleye çıktı. Hollanda ekibi, RWDM'yi 6-2, Delbrücker SC'i 10-1 ve PAOK'u 1-0 mağlup ederken, Osnabrück ile de 0-0 berabere kaldı.
💪 FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 82. MAÇ
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 81 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 32 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 110 gol atarken, kalesinde ise 119 gole engel olamadı.
ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK
İki takım arasında mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek
🎙 FATİH TERİM'DEN MAÇ ÖNCESİNDE AÇIKLAMA!
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Dün başkanımızın transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Özellikle transferler konusunda çok kısa süre de olsa bir müsaade rica ediyorum çünkü 23 kişi geldik buraya ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Çok kısa süre transfer konusunu, en azından bugün askıya alırsak mutlu olacağım çünkü burada bulunan oyunculara saygı göstermeliyiz. Ama 1-2 küçük hatırlatma yapmadan geçemeyeceğim; Sezonu erken açtık, dolayısıyla biz de isterdik ki ağustosta, eylülde oynayacağımız maçlar olsun ama bugün bu noktadayız. Bunu bir şikayet, mazeret olarak söylemiyorum. Biz böyle görmediğimiz gibi başkalarının da bunu fırsat olarak görmesini istemiyoruz. Bugün başkanların, teknik heyetlerin listelerini bilmeyen yok. Hangi mevkileri güçlendirmemiz gerektiğini de herkes biliyor. Yani Avrupa'da oynayacak olan takımların herkes tüm eksiğini biliyor. Burada yazılı görsel basın, özellikle sosyal medyada zaman zaman taraftarımızın duygularıyla oynandığına inanıyoruz. Bundan da açıkçası hiç hoşlanıyoruz. Bu yüzden biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Eğer birkaç oyuncu yetiştirmeyi bir maç için planlasaydık, çok yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık. Dolayısıyla biz başkanımızın da söylediği gibi 3 sezonluk bir projeksiyon düşünüyoruz. Bundan sonra nelerle karşılaşacağımızı göreceğiz. Oyuncular, kulüpler, menajerler, hatta yazılı görsel basın ve sosyal medya üzerinden bu yapılanların maalesef bize pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz. Takım olarak da dışardaki unsurlar olarak da kimseden korkmadığımızın bilinmesini isteriz. Muhakkak ki eksik yerlerimiz oldu. Bayağı eksiğimiz var. Bunun üzerine sakatlarımız var, hastalananlar var iki kişi vs. vs. Biz Galatasaray'ız sonuçta ve buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım kazanan biz oluruz iki maçın sonunda" diye konuştu.
"BAŞKANIN AÇIKLAMASININ OYUNCULARIMIZIN TEKNİK KAPASİTELERİYLE, VERDİKLERİ HİZMETLERLE ALAKASI YOKTU"
"Feghouli, Falcao, Babel bizim önemli oyuncularımız" diyen Terim, "Başkanımızın 4 oyuncuyla ekonomiyi işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetlerle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Tecrübeli arkadaşlarımız. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 gün izin vermiştim sakatlığı sebebiyle, Feghouli'nin de dün dinlenmesini istedik. Bugüne daha güçlü olsun diye. Dolayısıyla 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir; diğer oyuncularımız gibi. Falcao bana geldi dün ve kendisinin bizle beraber PSV maçına gelmek istediğini söyledi ve bu beni çok memnun etti. Bu önemli isimler inşallah şans verdiğimiz sürede bize her zamanki gibi yine en iyi hizmeti yapacaktır" ifadelerini kullandı.
"DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN BİR TAKIM. UMARIM AVANTAJLI KILACAK BİR NETİCEYLE AYRILIRIZ"
Nasıl bir PSV bekliyorsunuz" sorusuna ise Terim şu cevabı verdi:
"Bir defa tarihi çok önemli olan, Hollanda'nın çok önemli takımlarından biriyle oynadığımızı hatırlatmak isterim. Basın toplantısına gelirken koridorlardan geçtiğinizde PSV'nin ne olduğunu anlıyorsunuz. Hepimizin yakından tanıdığı efsaneleri görerek bunu anlayabiliyorsunuz. Son 2 maçlarını seyredebildim. Taraftarlarımız da bence çok önemli bir takım izleyecekler. Avrupa'da çok da benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Ön alan baskısını iyi yapan. Topu kaptırdığında presi iyi yapan ve de zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi, önemli bir rakiple oynayacağız. Zaten meslektaşıma çok saygı duyuyorum. Gerek Avusturya'da gerek Almanya'da çok önemli işler yaptı. Şimdi de yine önemli bir görev üstlenmiş görülüyor. Onlar da sezonu erken açtılar. İki taraf da kaliteli bir noktaya ulaşamadı ama umarım ikinci maçımıza umutlu, bizi daha avantajlı kılacak bir neticeyle ayrılırız. Dikkat etmemiz gereken bir takım ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim."
"Bizim takımızı geçen sene seyretmek en akıllıca iş" diyen Terim, "Hiçbir değişikliğimiz yok, hatta eksildik. Geçen senenin son maçlarına bakmak çok doğru olur. Oyuncular da değişmedi. Takımlar, hocalar, teknik heyetler, analiz grupları, maçları analiz etmek ve rakibi tanımak ister. Rakibi ne kadar tanırsanız tanıyın, mesele sizin ne oynadığınızdır. Dolayısıyla biz ne oynarsak oynayalım ben PSV'nin kendi oyun felsefesini değiştirmeyeceğine inanıyorum. Küçük tedbirler için seyredilir, analiz edilir ama sonunda ne oynadığınız, nasıl mücadele ettiğiniz önem kazanıyor. Tüm maçların hepsinin mücadele derecesi değişiktir. Şampiyonlar Ligi ise en yükseğidir. Ben yüzde veren biri değilim. Her maç öncesi herkes eşit çıkar, kim kazanırsa artık bakacağız" şeklinde konuştu.
"BİR SÜRE İSTEDİKLERİ GİBİ OLMAYACAĞIZ BELKİ AMA 3 SENE İÇİNDE GÖRECEKLER"
Transfer konusuyla ilgili gelen bir soruya ise teknik direktör Fatih Terim, "Oyuncularıma saygı duyuyorum. Bu bir profesyonelliktir. Yarın öbür gün zamanımız var açık açık anlatırız. Siz yavaş yavaş görürsünüz kimlerin geldiğini. Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz bir oyuncuyu yarın istemeyebiliriz, aklımızda olmayanı da yarın alabiliriz. Biz bir tarz belirledik ve Galatasaray'a yakışan bir plan, proje yaptık, ona göre devam edeceğiz. Galatasaraylılar biliyorum ki oyuncu yetişmedi şu maça diye üzülüyorlar ki haklı olabilirler ancak ben ve başkan böyle bir karar aldık, bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz, bir süre istedikleri gibi olmayacağız belki ama 3 sene içinde görecekler. Onların endişelerini biliyorum çünkü ben de hissediyorum. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğiz.
Her mevki Galatasaray'da her dakika olabilir. Şu mevkidir, bu mevkidir demenin haksızlık olacağını düşünüyorum. Bize güvensinler. Bir örnek vereceğim; bugün Şampiyonlar Ligi ön elemesinin basın toplantısında, geçen sene Erzincanspor'dan aldığımız bir futbolcumuz; belki aldığımızda büyük isim değildi. Aldığımızda 'kardeşim millet şunu alıyor, siz kimi getiriyorsunuz' yakınsalar da bugün gurur duyuyorlar. A Milli Takım'a kadar yükseldi. Dolayısıyla bize güvenmeye devam etsinler" dedi.
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