25 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Adrian Mutu'dan Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau'ya övgü!

Mutu'dan Cicaldau sözleri! G.Saray'da oynayacak yeteneğe...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Rumen futbolunun efsane isimlerinden Adrian Mutu, Galatasaray'ın 5 yıllık sözleşme imzaladığı Alexandru Cicaldau'yu yorumladı. Mutu, "Cicaldau'nun Galatasaray'da oynayabilecek yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Önemli olan kendini geliştirip vazgeçilmez olması." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau'yu Rumen futbolunun önemli isimlerinden Adrian Mutu değerlendirdi.

Mutu, Alexandru Cicaldau'nun yetenekli bir futbolcu olduğunu söylerken, Galatasaray'da başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

"CICALDAU YETENEKLİ"

Adrian Mutu, Rumen basınına yaptığı açıklamada "Alexandru Cicaldau, ligimizin en iyi oyuncularından biriydi. Bu transferin ileri adım mı, geri adım mı olacağı; ona ve Galatasaray'a nasıl adapte edileceğine bağlı. Transfer tek başına bir anlam ifade etmez. Bu sadece hayatın sunduğu bir fırsat, bakalım bu durumdan ne kadar faydalanabilecek. Cicaldau'nun Galatasaray'da oynayabilecek yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Önemli olan kendini geliştirip vazgeçilmez olması." ifadelerini kullandı.

"TERİM, HAGI VE POPESCU'YA SORDU"

Öte yandan eski Rumen futbolcu ve teknik direktör Ovidiu Ioan Sabau da Galatasaray'ın Cicaldau transferi hakkında konuştu. Sabau "Gheorghe Hagi ve Popescu'nun bu transferde rolü tabii ki var. Cicaldau'nun iyi oynadığı çok maç oldu. Galatasaray da bu transferi yaparken, o maçlar göz önünde bulundurdu. Öte yandan Giovanni Becali, Galatasaray'ın değer vereceğini düşündüğü için bu transferi gerçekleştirdi. Galatasaray'da oynayacağını düşündü. Başka Rumen futbolcuları da Galatasaray'a götürmek istiyor. Ancak Fatih Terim'in Hadi ve Popescu ile ilişkisi de çok önemli. Elbette Terim, Hagi ve Popescu'ya Cicalda'yu sordu, bilgi aldı. Başka kime sorabilir?" dedi.
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