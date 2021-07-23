23 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın anlaştığı belirtilen Alexandru Cicaldau kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve bilinmeyenleri...

Alexandru Cicaldau kimdir?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

PSV Eindhoven maçının ardından transferlere yönelen Galatasaray, Rumen orta saha Alexandru Cicaldau ile anlaşmaya yakın. Futbolseverler Rumen futbolcu ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Alexandru Cicaldau kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a 5-1 yenilen Galatasaray, transferde gaza bastı. Rumen basını Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau'yu 6 milyon euro bonservis ile kadrosuna kattığını iddia etti. Peki, Alexandru Cicaldau kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXANDRU CICALDAU KİMDİR?

8 Temmuz 1997 yılında Romanya'da dünyaya gelen Cicaldau, futbol yaşamına Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Hagi'nin akademisinde başladı. Viitorul Constanța U19 takımına geçiş yapan Rumen yıldız, 2016 yılında A takıma yükseldi. 2 sezon başarılı bir performans sergileyen Rumen orta saha, 2018 yılında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Univ Craiova'ya transfer oldu. 2025 yılına kadar sözleşme uzatan Cicaldau, geçtiğimiz sezon 43 maça çıktı 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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