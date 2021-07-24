Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni transfer hedefi ortaya çıktı! Aliou Dieng... | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Fransız sağ bek Sacha Boey ve Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı. Transferde durmak bilmeyen Aslan'ın son hedefi ortaya çıktı. Aliou Dieng için girişimler başladı. (GS haberleri)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a karşı ağır bir yenilgi alan Galatasaray, transfer transferde gaza bastı. Van Aanholt, Boey ve Cicaldau transferleri bitiren Aslan, eski gözdesi için yeni bir hamlede daha bulundu.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen 23 yaşındaki ön libero Aliou Dieng için 4.5 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Mısır ekibinin bu teklifini düşündüğü ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.+
ALIOU DIENG KİMDİR?
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 1.84 mt. boyundaki Dieng, Malili ve 12 kez milli formayı giydi. Milli takımda 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 2019 yılında Cezayir ekibi MC Alger'den Al Ahli'ye 1.1 milyon Euro'ya transfer olan Dieng, kariyerinde 133 karşılaşmaya çıktı. Genç oyuncu bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırırken 8 de asist yapmayı başardı. Dieng'in sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.
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