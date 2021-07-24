24 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Bir bomba daha! Galatasaray Atakan Karazor ile ilgileniyor

Son dakika spor haberi: Transferde gaza basan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gözler stoper mevkisine çevrildi. Luyindama'nın performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, Almanya Bundesliga ekibi Stutgart'ta forma giyen gurbetçi yıldız Atakan Karazor'un peşine düştü. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...


Son dakika spor haberi: Bir bomba daha! Galatasaray Atakan Karazor ile ilgileniyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 5-1 mağlup olan Galatasaray'da, takım içindeki eksikler de meydana çıkmıştı. Bu doğrultuda transferde vites artıran Aslan, Alexandru Cicaldau, Patrick van Aanholt ve Sacha Boey'i kadrosuna katmıştı.

Son dakika spor haberi: Bir bomba daha! Galatasaray Atakan Karazor ile ilgileniyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusuna takıma bir de stoper takviyesi yapacak. Luyindama'nın performansından memnun olmayan Terim, gözünü Stuttgart'ta forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'a dikti. Stuttgart ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Atakan için sarı kırmızılı kurmaylar maliyet hesaplamalarına başladı.

Son dakika spor haberi: Bir bomba daha! Galatasaray Atakan Karazor ile ilgileniyor

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'da doğan Atakan Karazor, Essen altyapısında futbola başladı. 1.90 boyundaki stoper oyuncusu, buradan sırasıyla Bochum altyapısına ve daha sonra Borussia Dortmund 2. takımına transfer oldu. 2017 yılında Kiel'e transfer olan Atakan, 2019-20 sezonunun başında ise 800 bin Euro bedelle Stuttgart'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Atakan, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 19 maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı.

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