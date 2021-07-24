Son dakika spor haberi: Bir bomba daha! Galatasaray Atakan Karazor ile ilgileniyor
Son dakika spor haberi: Transferde gaza basan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gözler stoper mevkisine çevrildi. Luyindama'nın performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, Almanya Bundesliga ekibi Stutgart'ta forma giyen gurbetçi yıldız Atakan Karazor'un peşine düştü. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 5-1 mağlup olan Galatasaray'da, takım içindeki eksikler de meydana çıkmıştı. Bu doğrultuda transferde vites artıran Aslan, Alexandru Cicaldau, Patrick van Aanholt ve Sacha Boey'i kadrosuna katmıştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusuna takıma bir de stoper takviyesi yapacak. Luyindama'nın performansından memnun olmayan Terim, gözünü Stuttgart'ta forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'a dikti. Stuttgart ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Atakan için sarı kırmızılı kurmaylar maliyet hesaplamalarına başladı.
ATAKAN KARAZOR KİMDİR?
13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'da doğan Atakan Karazor, Essen altyapısında futbola başladı. 1.90 boyundaki stoper oyuncusu, buradan sırasıyla Bochum altyapısına ve daha sonra Borussia Dortmund 2. takımına transfer oldu. 2017 yılında Kiel'e transfer olan Atakan, 2019-20 sezonunun başında ise 800 bin Euro bedelle Stuttgart'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Atakan, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 19 maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...