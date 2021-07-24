Son dakika spor haberi: Bir bomba daha! Galatasaray Atakan Karazor ile ilgileniyor

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'da doğan Atakan Karazor, Essen altyapısında futbola başladı. 1.90 boyundaki stoper oyuncusu, buradan sırasıyla Bochum altyapısına ve daha sonra Borussia Dortmund 2. takımına transfer oldu. 2017 yılında Kiel'e transfer olan Atakan, 2019-20 sezonunun başında ise 800 bin Euro bedelle Stuttgart'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Atakan, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 19 maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ