Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi!
Son dakika spor haberi: Transferde hızlanan Galatasaray 3 bomba birden patlattı. Sarı-kırmızılılar, Van Aanholt, Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau ile anlaşma sağladı. Cimbom'un transferde mutlu sona ulaştığı Alexandre Cicaldau, İstanbul'a geldi. Rumen 10 numara, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sarı-kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray'ın, Romanya Ligi ekibi Universitatea Craiova'dan kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi. Rumen 10 numaranın sağlık kontrollerinin ardından, sarı-kırmızılılarla 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Romanya Milli Takımı'nda 14 kez forma giyen Cicaldau 2 gole imza atarken, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Galatasaray, 193 maçta 39 gol ve 20 asiste imza atan Cicaldau'nun transferi için 6 milyon euro bonservis bedeli ile sonraki satışından yüzde 20 pay verileceği öğrenildi. 5 yıllık imza atacak Cicaldau, yıllık 1 milyon Euro ücret alacak.
Sözleşmede, şampiyonluk halinde ise 500 bin euro bonus maddesinin de olduğu belirtildi. Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.
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