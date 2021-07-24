Galatasaray'ın, Romanya Ligi ekibi Universitatea Craiova'dan kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi. Rumen 10 numaranın sağlık kontrollerinin ardından, sarı-kırmızılılarla 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Romanya Milli Takımı'nda 14 kez forma giyen Cicaldau 2 gole imza atarken, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Galatasaray, 193 maçta 39 gol ve 20 asiste imza atan Cicaldau'nun transferi için 6 milyon euro bonservis bedeli ile sonraki satışından yüzde 20 pay verileceği öğrenildi. 5 yıllık imza atacak Cicaldau, yıllık 1 milyon Euro ücret alacak.



Sözleşmede, şampiyonluk halinde ise 500 bin euro bonus maddesinin de olduğu belirtildi. Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ