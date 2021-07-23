23 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu'yu bekliyor! İşte geliş tarihi

Son dakika spor haberleri: Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da gözler Alanyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Berkan Kutlu'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar genç futbolcunun transferini bu hafta içinde bitirmek istiyor. (GS transfer haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu'yu bekliyor! İşte geliş tarihi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Galatasaray yerli transferinde yeni bir yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın... Bayram tatili nedeniyle evrak işlemleri yarıda kaldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu'yu bekliyor! İşte geliş tarihi

Galatasaray Yönetimi'nin bayram sonrasında transferi açıklaması bekleniyor. Berkan Kutlu transferinin, Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Takvim'in haberine göre tecrübeli hocanın, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla Galatasaray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Sarı- Kırmızılı takımda da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif düşünülüyor.

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