Galatasaray'da, PSV maçında yediği hatalı goller sebebiyle eleştirilerin odağı olan Fernando Muslera'nın aldığı ücret gündem oldu. 2.5 milyon Euro yıllık maaşı olan Uruguaylı file bekçisi, 35 yaş ve üstü kaleciler baz alındığında dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi durumunda. İştr ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fernando Muslera yediği hatalı gollerle PSV önündeki farklı yenilgide başrol oynayınca kendisiyle yapılan yeni sözleşme de gündeme oturdu. Tavkim'in haberine göre, 2.5 milyon Euro yıllık ücreti olan Muslera 35 yaş ve üstü isimler dikkate alındığında dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi durumunda.

Uruguaylı eldiveni geçebilen tek isim, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü kalecisi Neuer oldu. 35 yaşındaki file bekçisi 7.5 milyon Euro garanti ücret alıyor. Muslera, Inter'den Samir Handanovic, Marsilya'dan Mandanda ve West Ham'dan Fabianski'nin aralarında olduğu birçok önemli ismi sollamayı başardı. Sosyal medyada Muslera ve maaşına yönelik sert eleştiriler yapıldı.

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