23 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Fransa'dan sağ bek! Sacha Boey takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Takım arkadaşlarıyla vedalaştı! G.Saray'a Fransız sağ bek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Galatasaray'da 5-1'lik PSV mağlubiyetinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Le Parisien'den Benjamin Quarez'in haberine göre; sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren Rennes'in sağ beki Sacha Boey'in transferinde önemli mesafe katetti. Transfer görüşmelerinde artık son aşamaya gelinirken, oyuncunun bu hafta sonunda Türkiye'de olabileceği aktarıldı. Ayrıca genç oyuncunun takım arkadaşlarıyla da vedalaştığı bilgisi paylaşıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da 5-1'lik PSV yenilgisinin ardından transfer çalışmalarına hız verilirlen sağ bek konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Udinese'den Jens Stryger Larsen'den maliyeti nedeniyle vazgeçtiği belirtilen sarı kırmızılıların rotasını Fransa'ya kırdığı belirtildi.

Le Parisien'den Benjamin Quarez'in haberine göre; Galatasaray geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren Rennes'in sağ beki Sacha Boey'in transferinde önemli mesafe katetti. Transfer görüşmelerinde artık son aşamaya gelinirken, oyuncunun bu hafta sonunda Türkiye'de olabileceği aktarıldı.

Öte yandan Sacha Boey'in transferinin bonservisiyle gerçekleşeceği ve takım arkadaşlarıyla da vedalaştığı bilgisi paylaşıldı.

20 yaşındaki Kamerun asıllı Sacha Boey geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçına çıkarken 1 asist yapmıştı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Boey, Rennes'de ise toplamda 12 maç oynarken 2 asist başarısı gösterdi.

Celtic'in uzun süredir gündeminde olan Boey, İskoç ekibinin tekliflerini geri çevirmişti.

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