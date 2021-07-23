23 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Alexandru Cicaldau ile anlaştı!

G.Saray Rumen futbolcuyla anlaşmaya vardı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau için kulübüyle anlaşmaya vardı.

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