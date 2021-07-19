SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de bu transferi çok istediği biliniyor. 2018 yılından beri Liverpool'da forma giyen Shaqiri'nn kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.