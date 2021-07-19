Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Shaqiri müjdesi! İstenmeyen adam ilan edildi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu çarşamba günü Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Udinese forması giyen Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde bulunan Xherdan Shaqiri'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün, Liverpool'da kadroda düşünülmeyen İsviçreli yıldız için önümüzdeki günlerde İngiliz ekibiyle masaya oturacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde yer alan İsviçreli kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri için önemli bir gelişme yaşandı. Liverpool'un hocası Jürgen Klopp tarafından önümüzdeki istenmeyen adam ilan edilen Shaqiri satış listesine konacak.
CİMBOM'UN ELİ RAHATLAYACAK
Cimbom'un Liverpool'un aldığı karar sonrası eli rahatlayacak. Takvim'in haberine göre; Galatasaray yöneticilerinden Işıtan Gün'ün Liverpool ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de bu transferi çok istediği biliniyor. 2018 yılından beri Liverpool'da forma giyen Shaqiri'nn kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
EURO 2020'DE ÇOK BAŞARILIYDI
Xherdan Shaqiri, İsviçre formasıyla EURO 2020'de başarılı bir performans sergilemişti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu 5 maçta forma giymiş, 3 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası