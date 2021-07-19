19 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Shaqiri müjdesi! İstenmeyen adam ilan edildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu çarşamba günü Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Udinese forması giyen Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde bulunan Xherdan Shaqiri'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün, Liverpool'da kadroda düşünülmeyen İsviçreli yıldız için önümüzdeki günlerde İngiliz ekibiyle masaya oturacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Shaqiri müjdesi! İstenmeyen adam ilan edildi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde yer alan İsviçreli kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri için önemli bir gelişme yaşandı. Liverpool'un hocası Jürgen Klopp tarafından önümüzdeki istenmeyen adam ilan edilen Shaqiri satış listesine konacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Shaqiri müjdesi! İstenmeyen adam ilan edildi

CİMBOM'UN ELİ RAHATLAYACAK

Cimbom'un Liverpool'un aldığı karar sonrası eli rahatlayacak. Takvim'in haberine göre; Galatasaray yöneticilerinden Işıtan Gün'ün Liverpool ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Shaqiri müjdesi! İstenmeyen adam ilan edildi

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de bu transferi çok istediği biliniyor. 2018 yılından beri Liverpool'da forma giyen Shaqiri'nn kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Shaqiri müjdesi! İstenmeyen adam ilan edildi

EURO 2020'DE ÇOK BAŞARILIYDI

Xherdan Shaqiri, İsviçre formasıyla EURO 2020'de başarılı bir performans sergilemişti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu 5 maçta forma giymiş, 3 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı.

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