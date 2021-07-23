23 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yüzü Avrupa'da 7 yıldır gülmüyor! Son 36 maçta...
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesi Şampiyonlar Ligi 2. ön elem turu maçında PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray'da moraller bir hayli bozuldu. Sarı-kırmızılıların son yıllarda Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlar ile dikkat çekiyor. (GS spor haberleri)
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray taraftarını kahretti. Fotomaç'ın haberine göre Avrupa'da kazandığı başarılarla adını dünyaya duyuran sarıkırmızılılar eski günlerini mumla aruyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2012-13 sezonunda çeyrek final, 2013-14'te ise son 16 turu oynayan Aslan, son 7 yılda Avrupa'da hüsrana uğruyor. 2013'te Juventus'u yenip son 16'ya yükselen Cimbom, daha sonra oynadığı 36 maçın sadece 4'ünü kazanabildi. Aslan sahadan 22 kez mağlup, 10 defa ise beraberlikle ayrılarak şaşalı günlerini çok özletti. Son 36 maçta 28 kez fileleri sarsan Cimbom, kalesinde ise 71 gol gördü. Aslan, bu süreçte Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi ile Hajduk'u, Devler Ligi'nde ise L. Moskova ve Benfica'yı mağlup edebildi. Son 7 yılda 4 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan Cimbom, Avrupa Ligi'nde de son 32 turundan ötesini göremeyerek taraftarını kahretti.
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