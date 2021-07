O ilk dakikanın "Takımı bozdu" diye ilan ettiğin aptalca kaleciye pas golüne rağmen, Galatasaray hatta, o muhteşem savunma taktiğin yüzünden pek az geçebildiği PSV yarı sahasından bile geriye, 60 metre geriye Muslera'ya pas attı.. Ben gene çözüm de öğrettim.. "Çağdaş takımlarda, kaleciye topu ayakla atma, hatta daha ileri giderek ayakla oyuna sokma ve kaleci ile başlayan hücum setleri kurmayı öğreten, işi sadece bu olan yardımcılar da var" dedim. Sezon başlarken gördük ki, gene "kös" dinlemişsin. Yanındaki "kafa sallayıcılar" değişmiş o kadar.. Gene "uzmanlık" isteyen konularda yardımcı almamışsın. Gene "Her şeyi ben bilir, ben yaparım. Siz Necati ve Selçuk her dediğime 'He' deyip maaş alacaksınız" demişsin..