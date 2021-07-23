23 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı

Cimbom'dan bir bomba daha! İşte sözleşme detayları...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 Giriş Tarihi: 23.07.2021

Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı kırmızılılar, uzun süredir gündeminde olan Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'ta mutlu sona ulaştı. Cimbom 30 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildiren Aslan, sol bek transferini de noktalamak üzere. Sarı kırmızılılar bir süredir gündeminde olan Patrick Van Aanholt'ta da mutlu sona ulaştı. Cimbom, Hollandalı sol bek ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncunun maaşı ise yıllık 1.7 milyon Euro olacak.

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ÜNLÜ GAZETECİ FABRIZIO ROMANO DA DUYURDU

İtalyan gazeteci de sosyal medya hesabından sarı kırmızılıların Patrick Van Aanholt ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

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