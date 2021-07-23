Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı
Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı kırmızılılar, uzun süredir gündeminde olan Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'ta mutlu sona ulaştı. Cimbom 30 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildiren Aslan, sol bek transferini de noktalamak üzere. Sarı kırmızılılar bir süredir gündeminde olan Patrick Van Aanholt'ta da mutlu sona ulaştı. Cimbom, Hollandalı sol bek ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncunun maaşı ise yıllık 1.7 milyon Euro olacak.
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ÜNLÜ GAZETECİ FABRIZIO ROMANO DA DUYURDU
İtalyan gazeteci de sosyal medya hesabından sarı kırmızılıların Patrick Van Aanholt ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Patrick van Aanholt has just agreed personal terms with Galatasaray as free agent, after negotiations collapsed one week ago and now re-opened. 🇳🇱 #Galatasaray— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2021
He's expected to undergo his medical next week then once paperworks will be confirmed, he's gonna sign until 2024. 🇹🇷
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