PSV karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisine aradığı ismi İtalya'da buldu. Teknik direktör Fatih Terim ile Burak Elmas yönetiminin koordineli yürüttüğü operasyonda Parma'dan Hernani gündeme alındı.