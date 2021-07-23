Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! İtalyan gazeteci Hernani'yi duyurdu
Galatasaray yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde ilk resmi maçta Hollanda'nın PSV Eindhoven karşısında ağır bir yenilgi alan sarı kırmızılılarda gözler transfere çevrildi. Yeni sezonda 10 numarayı taşıyacak bir yıldız arayan Cimbom, gözünü Hernani'ye çevirdi. Ünlü İtalyan gazeteci de Brezilyalı yıldızı duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
PSV karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisine aradığı ismi İtalya'da buldu. Teknik direktör Fatih Terim ile Burak Elmas yönetiminin koordineli yürüttüğü operasyonda Parma'dan Hernani gündeme alındı.
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın Parma ile küme düşen Hernani'yle ilgilendiği ve ilk temasların yapıldığı aktarıldı. Geçen sezon Parma'da akılda kalan performans sergileyen ender isimlerden olan Hernani'nin sözleşmesinin 2023'te sona ereceği bilgisi paylaşıldı.
Geçen sezon Parma'da 35 maça çıkan Hernani 7 gol 3 asistlik performans göstermişti. 1994 doğumlu oyuncu merkez orta saha, ön libero ve on numara bölgelerinde forma giyebiliyor.
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