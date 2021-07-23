23 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! İtalyan gazeteci Hernani'yi duyurdu

Galatasaray yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde ilk resmi maçta Hollanda'nın PSV Eindhoven karşısında ağır bir yenilgi alan sarı kırmızılılarda gözler transfere çevrildi. Yeni sezonda 10 numarayı taşıyacak bir yıldız arayan Cimbom, gözünü Hernani'ye çevirdi. Ünlü İtalyan gazeteci de Brezilyalı yıldızı duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! İtalyan gazeteci Hernani'yi duyurdu
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 Giriş Tarihi: 23.07.2021

PSV karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisine aradığı ismi İtalya'da buldu. Teknik direktör Fatih Terim ile Burak Elmas yönetiminin koordineli yürüttüğü operasyonda Parma'dan Hernani gündeme alındı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! İtalyan gazeteci Hernani'yi duyurdu

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın Parma ile küme düşen Hernani'yle ilgilendiği ve ilk temasların yapıldığı aktarıldı. Geçen sezon Parma'da akılda kalan performans sergileyen ender isimlerden olan Hernani'nin sözleşmesinin 2023'te sona ereceği bilgisi paylaşıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! İtalyan gazeteci Hernani'yi duyurdu

Geçen sezon Parma'da 35 maça çıkan Hernani 7 gol 3 asistlik performans göstermişti. 1994 doğumlu oyuncu merkez orta saha, ön libero ve on numara bölgelerinde forma giyebiliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'ın teklifi kabul edilemez "Galatasaray'ın teklifi kabul edilemez"
Takım arkadaşlarıyla vedalaştı! G.Saray'a Fransız sağ bek Takım arkadaşlarıyla vedalaştı! G.Saray'a Fransız sağ bek
Hıncal Uluç'tan Terim'e flaş eleştiri! Tek suçlu sensin Hıncal Uluç'tan Terim'e flaş eleştiri! "Tek suçlu sensin"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör