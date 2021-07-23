23 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini KAP'a bildirdi!

Aslan bombayı patlattı! Hollandalı yıldız KAP'a bildirildi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 Giriş Tarihi: 23.07.2021

Galatasaray'da transfer ateşi yandı. Sarı kırmızılılar Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey'i KAP'a bildirmişti. Cimbom'dan bir KAP bildirimi daha geldi. Uzun süredir gündemde olan Patrick van Aanholt ile resmi görüşmelere başlanıldığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Alexandru Cicaldau ve Sacha Boye'yi KAP'a bildiren Aslan, sol bek transferini de noktaladı. Sarı kırmızılılar, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 30 yaşındaki sol bekin Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona ermişti.

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