23 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan KAP açıklaması geldi! "Alexandru Cicaldau için görüşmelere başlandı"

Cimbom transferi KAP'a bildirdi! Aslan'a Rumen 10 numara
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 Giriş Tarihi: 23.07.2021

Galatasaray'dan KAP açıklaması geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Romanya'nın CS Universitatea Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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