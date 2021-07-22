Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes an meselesi! Benfica ve Rui Costa...
Galatasaray'da Gedson Fernandes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncuyla her konuda anlaşan ancak Benfica'yı bir türlü ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, son yapılan görüşmenin ardından mutlu sona yakın. İşte teklif edilen rakam ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom uzun süredir transfer etmek uğraştığı Gedson Fernandes konusunda geri sayıma geçmiş durumda. Portekizli yıldızla kesin olarak anlaşma sağlayan ancak Benfica'nın inadını şu ana kadar kıramayan Sarı-Kırmızılılar'ın son yapılan görüşmede önemli bir adım attığı öğrenildi.
FATİH TERİM'LE ARASI ÇOK İYİ
Takvim'in haberine göre; yönetimin teknik direktör Fatih Terim'le çok yakın ilişkileri olan Benfica Başkanı Rui Costa'yı 2 milyon Euro kiralama ve 9 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifiyle ikna ettiği öğrenildi.
SON DAKİKA PÜRÜZ OLMAZSA...
Önümüzdeki hafta içinde transferin kaderinin belli olacağı belirtiliyor. Eğer son dakikada bir pürüz çıkmazsa Gedson Fernandes'in kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Transferin bu noktaya gelmesinde genç yıldızın Galatasaray'a gitme arzusu da çok önemli bir rol oynadı. Genç futbolcu kariyerine Sarı-Kırmızılı takımda devam etmeyi çok istiyor.
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