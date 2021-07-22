22 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes an meselesi! Benfica ve Rui Costa...

Galatasaray'da Gedson Fernandes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncuyla her konuda anlaşan ancak Benfica'yı bir türlü ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, son yapılan görüşmenin ardından mutlu sona yakın. İşte teklif edilen rakam ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes an meselesi! Benfica ve Rui Costa...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Cimbom uzun süredir transfer etmek uğraştığı Gedson Fernandes konusunda geri sayıma geçmiş durumda. Portekizli yıldızla kesin olarak anlaşma sağlayan ancak Benfica'nın inadını şu ana kadar kıramayan Sarı-Kırmızılılar'ın son yapılan görüşmede önemli bir adım attığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes an meselesi! Benfica ve Rui Costa...

FATİH TERİM'LE ARASI ÇOK İYİ

Takvim'in haberine göre; yönetimin teknik direktör Fatih Terim'le çok yakın ilişkileri olan Benfica Başkanı Rui Costa'yı 2 milyon Euro kiralama ve 9 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifiyle ikna ettiği öğrenildi.


Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes an meselesi! Benfica ve Rui Costa...

SON DAKİKA PÜRÜZ OLMAZSA...

Önümüzdeki hafta içinde transferin kaderinin belli olacağı belirtiliyor. Eğer son dakikada bir pürüz çıkmazsa Gedson Fernandes'in kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes an meselesi! Benfica ve Rui Costa...

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

Transferin bu noktaya gelmesinde genç yıldızın Galatasaray'a gitme arzusu da çok önemli bir rol oynadı. Genç futbolcu kariyerine Sarı-Kırmızılı takımda devam etmeyi çok istiyor.

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