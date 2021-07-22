22 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri Galatasaray'a önerdi! Charalampos Lykogiannis...

Galatasaray'ın, transferini bitirmeye çok yaklaştığı Rachid Ghezzal'ın menajerinden flaş bir öneri geldi. Yıldız oyuncunun temsilcisi, Galatasaray'a "paket satışı" yapmak istiyor. Ghezzal'ın menajerinin ikinci önerisi ise Lykogiannis... İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri Galatasaray'a önerdi! Charalampos Lykogiannis...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.07.2021

Ghezzal'ın menajeri Galatasaray'a "paket satışı" yapmak istiyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamın 1 milyon euro fazlasını alan Ghezzal'ın menajerinin ikinci teklifi ise Lykogiannis oldu. Hatta İngiliz menajer, Yunan sol beki, Beşiktaş'a da önerdi ama kabul görmedi.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri Galatasaray'a önerdi! Charalampos Lykogiannis...

Alioski, van Aanholt ve Kurzawa'nın transferi konusunda henüz aşama kaydedemeyen sarı-kırmızılı takım, Ghezzal'ın menajeri tarafından önlerine getirilen Lykogiannis'e ilgi gösterdi. Ancak Yunan sol bek 1.90'lık boyu ve daha fazla defansif özellikler nedeni ile Fatih Terim'in gözüne giremedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray Ghezzal için geri sayımda! Transferde menajer detayı G.Saray Ghezzal için geri sayımda! Transferde menajer detayı
G.Saray'da sağ bek değişimi! Yedlin gidiyor Moore geliyor G.Saray'da sağ bek değişimi! Yedlin gidiyor Moore geliyor
G.Saray'da Gedson an meselesi! Benfica ve Rui Costa... G.Saray'da Gedson an meselesi! Benfica ve Rui Costa...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör