Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri Galatasaray'a önerdi! Charalampos Lykogiannis...
Galatasaray'ın, transferini bitirmeye çok yaklaştığı Rachid Ghezzal'ın menajerinden flaş bir öneri geldi. Yıldız oyuncunun temsilcisi, Galatasaray'a "paket satışı" yapmak istiyor. Ghezzal'ın menajerinin ikinci önerisi ise Lykogiannis... İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ghezzal'ın menajeri Galatasaray'a "paket satışı" yapmak istiyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamın 1 milyon euro fazlasını alan Ghezzal'ın menajerinin ikinci teklifi ise Lykogiannis oldu. Hatta İngiliz menajer, Yunan sol beki, Beşiktaş'a da önerdi ama kabul görmedi.
Alioski, van Aanholt ve Kurzawa'nın transferi konusunda henüz aşama kaydedemeyen sarı-kırmızılı takım, Ghezzal'ın menajeri tarafından önlerine getirilen Lykogiannis'e ilgi gösterdi. Ancak Yunan sol bek 1.90'lık boyu ve daha fazla defansif özellikler nedeni ile Fatih Terim'in gözüne giremedi.
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