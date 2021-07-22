Son dakika transfer haberi: Galatasaray gaza bastı! Sağ beke Shaq Moore... (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde atağa kalktı. Sağ beke takviye yaomak isteyen Aslan, ABD'li oyuncu Shaq Moore'yi gündemine aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray yana döne sağ bek arıyor… Her gün listeye bir isim girip çıkıyor. Pek çoğu menajer gazlaması olsa da dikkat çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre, son listeye giren ise Shaq Moore... ABD'li oyuncu, İspanya 2. Ligi'nden Tenerife'de forma giyiyor. Eğer iddialar gerçek olursa Yedlin gidecek ve sağ bekte ABD değişimi olacak.
Shaq Moore; Tenerife ile çıktığı yolculukta güzel duygular bıraktı. Tabii ki 2. ligin, Süper Lig'i karşılayamayacağına dair herhangi bir ibare yok. Scout ekibinin, yaptığı inceleme defans oyuncusunun teknik ve fiziksel koşullarının G.Saray'ın beklentilerini karşılayabileceği yönünde.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası