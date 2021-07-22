22 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray gaza bastı! Sağ beke Shaq Moore... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde atağa kalktı. Sağ beke takviye yaomak isteyen Aslan, ABD'li oyuncu Shaq Moore'yi gündemine aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray gaza bastı! Sağ beke Shaq Moore... GS spor haberi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.07.2021

Galatasaray yana döne sağ bek arıyor… Her gün listeye bir isim girip çıkıyor. Pek çoğu menajer gazlaması olsa da dikkat çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre, son listeye giren ise Shaq Moore... ABD'li oyuncu, İspanya 2. Ligi'nden Tenerife'de forma giyiyor. Eğer iddialar gerçek olursa Yedlin gidecek ve sağ bekte ABD değişimi olacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray gaza bastı! Sağ beke Shaq Moore... GS spor haberi

Shaq Moore; Tenerife ile çıktığı yolculukta güzel duygular bıraktı. Tabii ki 2. ligin, Süper Lig'i karşılayamayacağına dair herhangi bir ibare yok. Scout ekibinin, yaptığı inceleme defans oyuncusunun teknik ve fiziksel koşullarının G.Saray'ın beklentilerini karşılayabileceği yönünde.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray Ghezzal için geri sayımda! Transferde menajer detayı G.Saray Ghezzal için geri sayımda! Transferde menajer detayı
Ghezzal'ın menajerinden G.Saray'a sol bek önerisi! Ghezzal'ın menajerinden G.Saray'a sol bek önerisi!
G.Saray'da Gedson an meselesi! Benfica ve Rui Costa... G.Saray'da Gedson an meselesi! Benfica ve Rui Costa...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör