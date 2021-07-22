Galatasaray yana döne sağ bek arıyor… Her gün listeye bir isim girip çıkıyor. Pek çoğu menajer gazlaması olsa da dikkat çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre, son listeye giren ise Shaq Moore... ABD'li oyuncu, İspanya 2. Ligi'nden Tenerife'de forma giyiyor. Eğer iddialar gerçek olursa Yedlin gidecek ve sağ bekte ABD değişimi olacak.