Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’dan önemli açıklama
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, AİHM kararı ardından eski Galatasaray yöneticisi Sedat Doğan'ın ifadeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz'in açıklamasında Sedat Doğan’ın, şahsım ve Yusuf Günay’a yönelttiği kamuoyunu yanıltmaya ve bizleri karalamaya yönelik bu hayal ürünü ve kötü niyetli beyanatlarına karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, AİHM kararıyla ilgili iftiraya ve yalana maruz kaldıklarını belirterek yazılı açıklama yaptı. Bilgilendirme amaçlı yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen 18.05.2021 tarihli "Sedat Doğan v. Türkiye" kararının kesinleşmesi üzerine yönetimimiz hukuk ekibi ile birlikte derhal harekete geçerek TFF'ye yapılacak başvuruya ilişkin süreci başlatmış ve ilgili dilekçe 15 Haziran 2021 tarihinde TFF'ye sunulmuştur. AİHM'in kararında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak öncelikle, 2013 yılında Sedat Doğan aleyhine hükmedilen ve TFF tarafından Galatasaray Sportif A.Ş. hesaplarından mahsup edilen toplam 55.000 TL tutarındaki para cezasının faiziyle birlikte Galatasaray Sportif A.Ş.'ye iadesi talep edilmiştir. Bunun yanında, 2020-2021 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü olarak resmi medya organlarından ve hesaplarından yapılan açıklamalar ile Kulüp Başkanı olarak şahsım ve yöneticilerimiz ile teknik adamlarımızdan Fatih Terim ve Ümit Davala aleyhine yaptıkları açıklama ve verdikleri beyanatlardan ötürü verilen toplam 951.629 TL tutarındaki para cezasının tamamının faiziyle beraber iadesi talep edilmiştir.
Sedat Doğan'ın, sadece şahsım ve başkan yardımcımız Yusuf Günay aleyhine verilen cezaların iadesine ilişkin başvuru yapıldığına dair beyanatları tamamen yalan ve iftiralardan ibarettir. Zira iadesini talep ettiğimiz para cezalarından çoğu doğrudan Kulüp tüzel kişiliğine ya da teknik adamlara verilmiştir. Şahsım veya yöneticilerimize verilen cezaların tarafımıza iadesini talep etmemiz söz konusu değildir, bu cezaların Galatasaray Sportif A.Ş.'ye iadesi talep edilmiştir. Sedat Doğan'ın, şahsım ve Yusuf Günay'a yönelttiği kamuoyunu yanıltmaya ve bizleri karalamaya yönelik bu hayal ürünü ve kötü niyetli beyanatlarına karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...