Son dakika spor haberleri: PSV Galatasaray maçında Emre Kılınç yerde kaldı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PSV ile oynadığı maçta Emre Kılınç mücadelenin 11. dakikasında sakatlanarak yerde kaldı. Yıldız futbolcu bir süre tedavi gördükten sonra oyuna devam etti. Emre Kılınç daha sonra takımının 42. dakikada golünü kaydetti. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa serüveni başladı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile kozlarını paylaştı. Philips Stadı'nda oynanan mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çaldı. Müsabakanın 11. dakikasında Emre Kılınç yaşadığı ufak sakatlık sonrası yerde kaldı. Ayak bileğinden sorun yaşayan 26 yaşındaki futbolcu tedavisinin ardından müsabakaya devam etti.

42. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI!

Yaşadığı sakatlık sonrası korkutan ancak oyuna devam eden Emre Kılınç 42. dakikada güzel bir gol attı. Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasına çok iyi yükselen yıldız futbolcu yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı.

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