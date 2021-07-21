NICOLAE STANCIU

10 Numara için ilk aday olan Romanya Milli Takımı ve Slavia Prag'ın yıldızı Nicolae Stanciu için yapılan teklif, kulübünün istediğinden biraz daha az kaldı. Yıldız isim için görüşmeler sürüyor.

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