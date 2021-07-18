Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Stryger Larsen operasyonu! İmza an meselesi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası bölgeye takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen'in renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Yönetimin, Danimarkalı futbolcu için İtalyan ekibine resmi teklif yaptığı öğrenilirken; transferin bitmesinin an meselesi olduğu belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da sağ bek sakıntısı hala çözüme kavuşmuş değil. Yedlin'in performansını yeterli görmeyen teknik patron Fatih Terim, savunmanın sağı için kaliteli bir ismin transfer edilmesini istemişti. G.Saray da Larsen için Udinese'nin kapısını çaldı.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Udinese ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Jens Stryger Larsen için İtalyan kulübüne 3 milyon Euro teklif eden Sarı-Kırmızılı kurmaylar 4.5 milyon Euro'luk bir taleple karşı karşıya kalmıştı.
HER AN İMZALAR ATILABİLİR
Takvim'in haberine göre; Udinese'nin bonservis için 4 milyona kadar indiği, görüşmelerin sürdüğü anlaşmanın çok da uzak olmadığı ifade edildi. Terim, sağ bekin en kısa sürede transfer edilmesini istiyor.
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