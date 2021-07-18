18 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Stryger Larsen operasyonu! İmza an meselesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası bölgeye takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen'in renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Yönetimin, Danimarkalı futbolcu için İtalyan ekibine resmi teklif yaptığı öğrenilirken; transferin bitmesinin an meselesi olduğu belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Stryger Larsen operasyonu! İmza an meselesi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.07.2021

Galatasaray'da sağ bek sakıntısı hala çözüme kavuşmuş değil. Yedlin'in performansını yeterli görmeyen teknik patron Fatih Terim, savunmanın sağı için kaliteli bir ismin transfer edilmesini istemişti. G.Saray da Larsen için Udinese'nin kapısını çaldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Stryger Larsen operasyonu! İmza an meselesi

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Udinese ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Jens Stryger Larsen için İtalyan kulübüne 3 milyon Euro teklif eden Sarı-Kırmızılı kurmaylar 4.5 milyon Euro'luk bir taleple karşı karşıya kalmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Stryger Larsen operasyonu! İmza an meselesi

HER AN İMZALAR ATILABİLİR

Takvim'in haberine göre; Udinese'nin bonservis için 4 milyona kadar indiği, görüşmelerin sürdüğü anlaşmanın çok da uzak olmadığı ifade edildi. Terim, sağ bekin en kısa sürede transfer edilmesini istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Ghezzal bitti bitiyor! PSV maçına yetişecek Ghezzal bitti bitiyor! PSV maçına yetişecek
Gedson'da opsiyon krizi! İşte Benfica'nın istediği rakam... Gedson'da opsiyon krizi! İşte Benfica'nın istediği rakam...
Masada sadece Cimbom kaldı! Masada sadece Cimbom kaldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör