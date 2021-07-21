Son dakika spor haberi: PSV - Galatasaray maçında skandal anlar! Sözlü tacizde bulundular
Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Galatasaray PSV ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğü ile birlikte sarı-kırmızılı takıma Hollandalı taraftarlar sözlü tacizde bulundu. İşte o görüntüler... (GS spor haberleri)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına yönelen Galatasaray'ı bir grup PSV taraftarı taciz etti.
Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı.
O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahele etti.
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