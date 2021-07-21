21 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: PSV - Galatasaray maçında skandal anlar! Sözlü tacizde bulundular

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Galatasaray PSV ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğü ile birlikte sarı-kırmızılı takıma Hollandalı taraftarlar sözlü tacizde bulundu. İşte o görüntüler... (GS spor haberleri)




Son dakika spor haberi: PSV - Galatasaray maçında skandal anlar! Sözlü tacizde bulundular
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV ile karşılaştı.

Son dakika spor haberi: PSV - Galatasaray maçında skandal anlar! Sözlü tacizde bulundular

Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına yönelen Galatasaray'ı bir grup PSV taraftarı taciz etti.

Son dakika spor haberi: PSV - Galatasaray maçında skandal anlar! Sözlü tacizde bulundular

Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı.

Son dakika spor haberi: PSV - Galatasaray maçında skandal anlar! Sözlü tacizde bulundular

O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahele etti.

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