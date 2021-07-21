21 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: PSV - Galatasaray maçında Fernando Muslera'dan büyük hata!

Muslera'dan büyük hata! Maçın başında gol geldi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 Giriş Tarihi: 21.07.2021

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu maçında PSV ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede, PSV, 2. dakikada Eran Zahavi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golde, Fernando Muslera büyük bir hata yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PSV ile Galatasaray Philips Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Zorlu maçın hemen başında Fernando Muslera'dan büyük bir hata geldi.

Tecrübeli kaleci, kendisine baskıya gelen PSV'li futbolculara topu kaptırdı.

Muslera'nın hatasını affetmeyen Eran Zahavi, Hollanda temsilcisini 1-0 öne geçirdi.

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