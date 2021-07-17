Galatasaray'ın eski yıldızı Jean Michael Seri'nin aklı sarı kırmızılı kulüpte kaldı. Yıldız futbolcu 2019-20 sezonunda 1 yıllık kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giymişti. 29 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha, menajeriyle de görüşerek Cimbom'a "Beni alın" mesajı gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

İki sezon önce kiralanan Jean-Michael Seri'nin, aklı Galatasaray'da kaldı... Fotomaç'ın haberine göre; 29 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha, menajeriyle görüşerek sarı-kırmızılı formayı tekrar giymek istediğini söylediği öğrenildi. Fulham ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Seri'nin alacaklarına karşılık bonservisini almayı hedeflediği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun, maddi fedakarlık yapmaya hazır olduğu da kaydedildi.

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