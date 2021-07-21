PSV - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile oynayacağı ilk maç öncesi sarı-kırmızılılarda birçok isim kadroda yer alamayacak. Bu futbolcular Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan, DeAndre Yedlin, Mbaye Diagne. Galatasaray'da yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz maç kadrosunda bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi merak konusu oldu. Peki, PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



Son dakika Galatasaray maçı haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a konuk olacak. Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan, DeAndre Yedlin, Mbaye Diagne gibi yıldızlar kadroda yer almıyor. Yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz maç kadrosunda kendine yer bulabildi. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi merak konusu oldu. Peki, PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

📺 PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.

🚑 2 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

PSV - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSV: DROMMEL, MWENE, ROMALHO, BOSCAGLI, MAX, GINKEL, SANGARE, MADUEKE, VERTESSEN, GÖTZE, ZAHAVI

GALATASARAY: MUSLERA, SEKIDIKA, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER, AYTAÇ, ARDA, EMRE KILINÇ, BABEL, KEREM, MOHAMED

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU AÇIKLANDI!

Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk

EKSİKLER

Galatasaray'da PSV mücadelesi öncesinde UEFA kadrosuna yazdırdığı isimlerden Taylan Antalyalı'nın sakatlığı bulunuyor. Oğulcan Çağlayan ise lisans işlemlerindeki sıkıntıdan dolayı UEFA'ya bildirilemedi. Sarı-kırmızılılar 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantina süreci devam ediyor. Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.

Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar 3 futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer etti.

ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

İki takım arasında mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek. Galatasaray 28 Temmuz'da rövanşta PSV'yi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak. Tur atlayan takım, Celtic-Midtjylland eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

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