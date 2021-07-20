20 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Fatih Terim ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde namağlup! | Gs haberleri

Fatih Terim'den dikkat çeken istatistik!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.07.2021

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundan katılacak. Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Fatih Terim'in istatistiği dikkat çekti.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Terim yönetiminde çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başardı. Galatasaray, 1997-1998'de Sion, 1998-1999'da Grasshoppers, 1999-2000'de Rapid Wien ve 2003-2004'te ise CSKA Sofya'yı hem sahasında hem de deplasmanda mağlup ederek Kupa 1'de adını gruplara yazdırdı. Bu müsabakalarda 23 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 5 golüne ise engel olamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Burak Elmas açıklamıştı! Ayrılacak 4 isim belli oldu Burak Elmas açıklamıştı! Ayrılacak 4 isim belli oldu
Galatasaray PSV maçıyla Avrupa'daki 289. karşılaşmasına çıkacak Galatasaray PSV maçıyla Avrupa'daki 289. karşılaşmasına çıkacak
G.Saray'dan sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'dan sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör