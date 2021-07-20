20 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray Fatih Terim ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde namağlup! | Gs haberleri
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundan katılacak. Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Fatih Terim'in istatistiği dikkat çekti.
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Terim yönetiminde çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başardı. Galatasaray, 1997-1998'de Sion, 1998-1999'da Grasshoppers, 1999-2000'de Rapid Wien ve 2003-2004'te ise CSKA Sofya'yı hem sahasında hem de deplasmanda mağlup ederek Kupa 1'de adını gruplara yazdırdı. Bu müsabakalarda 23 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 5 golüne ise engel olamadı.
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