20 Temmuz 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSV Eindhoven maçının hazırlıklarını tamamladı!

Cimbom PSV hazırlıklarını tamamladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.07.2021

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, bu zorlu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Öte yandan son antrenmana, hafif sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli de katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynayacağı PSV Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve açma germe hareketleriyle başladı.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı.

Son antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli de katıldı.

Öte yandan Fatih Terim, sakat futbolcuların son durumuyla alakalı kulüp doktoru Yener İnce'den bilgi aldı.

Galatasaray'ın PSV'ye konuk olacağı 2. eleme turu ilk maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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