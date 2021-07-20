CİMBOM'U SEÇTİ



Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu da Galatasaraylı oldu. 23 yaşındaki orta saha, İtalya'dan gelen teklife rağmen tercihini G.Saray'dan yana kullandı. Genç futbolcunun transferi için Alanyaspor'la her konuda anlaşma sağladı. Bu transfer için Akdeniz ekibine 3 milyon euro ödenecek. Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon 42 resmi maça çıkmış ve bu müsabakalarda 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.



