20 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki forma sponsoru THY oldu!

G.Saray'ın Avrupa'da forma sponsoru THY oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 Giriş Tarihi: 20.07.2021

Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edeceği maçların forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu. Sarı kırmızılılar, oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek.

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları (THY) oldu.

Sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini Türk Hava Yolları ile yapacak olan Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu sezon ilk defa THY logolu formasıyla boy gösterecek.

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