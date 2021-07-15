15 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Sofyan Amrabat harekatı! Fiorentina'yla görüşmeler başladı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 yerli isimle kadrosunu güçlendirdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat'ı Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Sofyan Amrabat harekatı! Fiorentina'yla görüşmeler başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

G.Saray transferde sıcak saatler yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar, Fiorentina'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ile ilgileniyor. İtalyan medyasından TuttoMercato'da çıkan ve Takvim'in derlediği habere göre; Galatasaray'ın Amrabat için Fiorentina ile görüşmelere başladığı ve Faslı oyuncu için ısrarcı olduğunu belirtti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Sofyan Amrabat harekatı! Fiorentina'yla görüşmeler başladı

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

24 yaşında olan ve orta sahada görev yapan Faslı yıldız futbolcu Sofyan Amrabat için Galatasaray'ın kiralama formülünü devreye sokacağı iddia ediliyor. Görüşmeler sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Sofyan Amrabat harekatı! Fiorentina'yla görüşmeler başladı

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri ise tam 15 milyon Euro.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Sofyan Amrabat harekatı! Fiorentina'yla görüşmeler başladı

FATİH HOCA DA ONU BEKLİYOR

Şampiyonlar Ligi ön elemeleri sebebiyle sezonu erken açan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in de Amrabat transferi için gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Tecrübeli hoca onun takıma katılmasını bekliyor.

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