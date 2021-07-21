21 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Canlı skor | PSV Galatasaray maçı CANLI (PSV – Galatasaray canlı)

PSV - G.Saray | CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 Giriş Tarihi: 21.07.2021

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu maçında PSV ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. PSV-Galatasaray karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PSV ile Galatasaray Philips Stadı'nda karşı karşıya geliyor. PSV-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

PSV - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Eren Zahavi

GALATASARAY: Muslera, Alpaslan, Marcao, Luyindama, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel

🚑 2 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

İki takım arasında mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalıyor. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapıyor. Galatasaray 28 Temmuz'da rövanşta PSV'yi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak. Tur atlayan takım, Celtic-Midtjylland eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

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