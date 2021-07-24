Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu resmen açıkladı!

Galatasaray Alexandru Cicaldau transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen duyurdu.

Transferde gaza basan Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Rumen futbolcu için "Galatasaray'a hoş geldin Cicaldau" ifadeleri kullanıldı.

1.1 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK



Alex Cicaldau, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.1 milyon Euro maaş alacak. Takımı Craiova'nın kasasına bonuslarla beraber 6 milyon uro girecek. Rumen ekibi ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.







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İşte sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: