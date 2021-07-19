Ancak başarılı futbolcunun Suudi Arabistan'da forma giymek istemediği ve Galatasaray ile arasında çok fark olmaması nedeniyle bu teklifi reddettiği öğrenildi. Beşiktaş da yıllık 2 milyon 250 bin euro önermiş ve bu rakamın üstüne çıkmayacağını bildirmişti.



