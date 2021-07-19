19 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: O tarih belli oldu! Rachid Ghezzal resmen Galatasaraylı olacak

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'e damga vuran Rachid Ghezzal, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leicester City'nin yolunu tuttu. İngiliz kulübünün yıldız oyuncuyla yollarını ayırmak istemesi, iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya çok yaklaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika transfer haberi: O tarih belli oldu! Rachid Ghezzal resmen Galatasaraylı olacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yarıştığı Rachid Ghezzal için son olarak Al-Nasr devreye girdi. Aboubakar ve Talisca'yı transfer eden Al-Nasr'ın geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli futbolcuya, yıllık 4 milyon euro teklif ettiği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: O tarih belli oldu! Rachid Ghezzal resmen Galatasaraylı olacak

Ancak başarılı futbolcunun Suudi Arabistan'da forma giymek istemediği ve Galatasaray ile arasında çok fark olmaması nedeniyle bu teklifi reddettiği öğrenildi. Beşiktaş da yıllık 2 milyon 250 bin euro önermiş ve bu rakamın üstüne çıkmayacağını bildirmişti.

Son dakika transfer haberi: O tarih belli oldu! Rachid Ghezzal resmen Galatasaraylı olacak

GÖZLER ELMAS'TA

Fotomaç'ın haberine göre; bu gelişmelerin ardından Ghezzal'ın Galatasaray forması giymesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Başarı bonuslarıyla birlikte 3.5 milyon euro teklif ederek öne çıkan sarı-kırmızılı ekibin, Leicester City'yle olan görüşmesinin bu hafta içinde bitmesi ve Ghezzal'ın Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: O tarih belli oldu! Rachid Ghezzal resmen Galatasaraylı olacak

Cimbom'un, Beşiktaş'tan farklı olarak oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği belirtiliyor. Ayrıca bonservisiyle alınması seçeneği de masada... Başkan Burak Elmas'ın bugün bu transferle ilgili gelişmeleri de aktarması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: O tarih belli oldu! Rachid Ghezzal resmen Galatasaraylı olacak

GOMIS DEVREDE

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Ghezzal transferinde aracı olacak. Bir Galatasaray taraftarının sosyal medyadan, "Arkadaşınla konuş ve kendisine Galatasaray'ı anlat. Sana güveniyoruz" sözleri üzerine Gomis, "Yapacağım" yanıtını verdi.

Son dakika transfer haberi: O tarih belli oldu! Rachid Ghezzal resmen Galatasaraylı olacak

Çarşamba ak��amı PSV ile oynanacak ilk maça yetişmesi zor görünen Ghezzal'ın rövanşta takımdaki yerini alması hedefleniyor. Galatasaray yönetimi, bu hamlesiyle hem takıma önemli bir takviye yapmak hem de transfer konusundaki eleştirileri bitirmek istiyor.

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