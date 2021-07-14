14 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Rashford, Sancho ve Saka'ya destek!

G.Saray'dan o futbolculara destek! Irkçılık bir insanlık suçudur
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Kulübü, EURO 2020'de İtalya ile oynadıkları ve kaybettikleri final maçında penaltı atışlarını kaçıran Rashford, Sancho ve Saka için destek mesajı paylaştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Futbolda kazanmanın ve kaybetmenin varlığını unutmadan, bu güzel oyunun keyfini çıkarmalıyız. Irkçılık bir insanlık suçudur ve futbolda yeri yoktur." ifadeleri kullanıldı. (GS spor haberi)

Galatasaray Futbol Kulübü, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde kaçırdıkları penaltı nedeniyle ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Futbolda kazanmanın ve kaybetmenin varlığını unutmadan, bu güzel oyunun keyfini çıkarmalıyız. Irkçılık bir insanlık suçudur ve futbolda yeri yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ve İngiltere, Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta İtalya, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kurarak kupayı kazanmıştı.

İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, karşılaşmanın ardından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

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