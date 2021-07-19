19 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipler (GS maçı izle)

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu mücadeleleri başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da kritik mücadele öncesinde iki covid vakası bulunuyor. Sarı kırmızılı ekipte Radamel Falcao sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı. PSV'de ise Melen ve Denzel Dumfries'in transferi söz konusu. Mücadele öncesine merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i yer alıyor. Peki, PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? (GS haberleri)

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipler GS maçı izle
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipler GS maçı izle

📺 PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.

🚑 2 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipler GS maçı izle

🤔 GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?

2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi galinde Galatasaray Play-off turuna kalıcak ve o turda aldığı başarılı bir sonuç sarı kırmızılı ekibi gruplara taşıyacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipler GS maçı izle

🤔 GALATASARAY PSV'YE ELENİRSE NE OLUR?

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipler GS maçı izle

GALATASARAY İLE 6 KEZ KARŞILAŞTI

PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipler GS maçı izle

👉 GALATASARAY PSV'Yİ ELERSE KİMLE EŞLEŞECEK? KURA ÇEKİMİ...

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak. Galatasaray'ın 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde Lig yolundan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipler GS maçı izle

👉 MUHTEMEL RAKİPLER!

Shakhtar Donetsk, Monaco, Benfica, (Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi)

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde karşılaşabileceği rakipler;

Jablonec, St Johnstone, Anorthosis

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